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Сбер сэкономил 45 млрд рублей капитала на послаблениях по учету нематериальных активов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Послабления по вычету из капитала нематериальных активов (НМА) позволили Сбербанку сэкономить 45 млрд рублей, добавив достаточности общего капитала 0,1 процентного пункта, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Мы во втором квартале провели мероприятия, в том числе прошли аудит, и в отчётности за второй квартал отразим это послабление, амортизацию нематериальных активов, сделанных в рамках доработки нашего программного обеспечения, входящего в критическую инфраструктуру. Эффект можно оценить примерно в 0,1 процентного пункта для Н20.0 в лучшую сторону", - сказал Скворцов.

"Порядка 45 млрд рублей (эффект от послаблений - ИФ). Мы всё-таки раньше начали работу по переходу на собственное программное обеспечение (ПО), поэтому когда поступили соответствующие требования, мы были лучше готовы, и нам не пришлось слишком много переделывать и инвестировать для того, чтобы соответствовать новым, более жестким требованиям государства", - добавил финдиректор Сбера.

ЦБ в марте опубликовал решение совета директоров, разрешающее банкам до конца 2026 года применять поэтапный вычет НМА при расчете капитала. Регулятор планировал, что на постоянной основе послабления начнут действовать с 1 октября 2027 года. К нематериальным активам регулятор относит программное обеспечение на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. В последние годы затраты банков на ПО существенно выросли на фоне вынужденного импортозамещения. Так, доля НМА от капитала системно значимых банков увеличилась с 3,4% в 2020 году до 8,7% в 2024 году.

Сбербанк Сбер Тарас Скворцов Банк России
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