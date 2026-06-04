Поиск

Путин приветствует стремление любых политических сил ФРГ к развитию отношений с Россией

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия приветствует все политические силы в Германии, в том числе партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения с Москвой, готова работать со всеми, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств.

"Мы приветствуем все политические силы Федеративной республики, которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения с Россией. "Альтернатива для Германии", либо любая другая партия. Мы будем работать со всеми, кто хочет работать с нами", - сказал он.

Он отметил, что АдГ уже обогнала по популярности другие политические силы ФРГ, потому что готова бороться за интересы страны.

"Я здесь ничего не хочу комментировать, скажу только одно: на мой взгляд, это происходит потому, что лидеры этой партии могут ясно и четко сформулировать интересы немецкого народа и немецкой экономики и не бояться об этом заявить, и готовы за это бороться. И это отражается га рейтингах, на результатах", - сказал Путин.

3 июня на полях ПМЭФ глава "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с депутатом Бундестага ФРГ, заместителем председателя фракции "Альтернатива для Германии" Маркусом Фронмайером, сообщил "Газпром".

Алексей Миллер Альтернатива для Германии Владимир Путин Газпром ПМЭФ Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент РФ заявил, что жесткие меры по снижению инфляции дают результат

Путин заявил, что пока рано говорить о его участии в выборах президента в 2030 году

Путин не против ассоциированного членства Украины в ЕС, но против превращения ЕС в военный блок

Башкирия продала часть своего пакета "Башнефти" с возможностью обратного выкупа

Путин отметил, что возможного переговорщика от ЕС можно обсудить на уровне МИД или спецслужб

 Путин отметил, что возможного переговорщика от ЕС можно обсудить на уровне МИД или спецслужб

Что произошло за день: четверг, 4 июня

Путин заявил, что ВС РФ полностью контролируют ЛНР, более 85% ДНР и 80% Запорожской области

Президент РФ заявил, что конфликт завершится, если Киев пойдет на компромиссы

Путин заявил, что контроль РФ над Донбассом и "сделка" не противоречат друг другу

 Путин заявил, что контроль РФ над Донбассом и "сделка" не противоречат друг другу

Представители международных информагентств принимают участие во встрече с Путиным
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2476 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 81 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9736 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов