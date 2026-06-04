Путин приветствует стремление любых политических сил ФРГ к развитию отношений с Россией

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия приветствует все политические силы в Германии, в том числе партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения с Москвой, готова работать со всеми, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств.

"Мы приветствуем все политические силы Федеративной республики, которые хотели бы восстанавливать и развивать отношения с Россией. "Альтернатива для Германии", либо любая другая партия. Мы будем работать со всеми, кто хочет работать с нами", - сказал он.

Он отметил, что АдГ уже обогнала по популярности другие политические силы ФРГ, потому что готова бороться за интересы страны.

"Я здесь ничего не хочу комментировать, скажу только одно: на мой взгляд, это происходит потому, что лидеры этой партии могут ясно и четко сформулировать интересы немецкого народа и немецкой экономики и не бояться об этом заявить, и готовы за это бороться. И это отражается га рейтингах, на результатах", - сказал Путин.

3 июня на полях ПМЭФ глава "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с депутатом Бундестага ФРГ, заместителем председателя фракции "Альтернатива для Германии" Маркусом Фронмайером, сообщил "Газпром".