Вступил в силу закон об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В пятницу, 5 июня, вступил в силу закон об экстерриториальном использовании по решению главы государства Вооруженных сил РФ для защиты российских граждан.

Документ подписан президентом РФ 25 мая и опубликован на официальном портале правовой информации. 20 мая закон был одобрен Советом Федерации.

Официально сообщалось, что закон разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.

В заключении комитета Совета Федерации по обороне и безопасности говорилось, что в этих случаях предусматривается "возможность привлечения Вооруженных сил Российской Федерации к выполнению задач с использованием вооружения не по их предназначению для защиты граждан Российской Федерации" по решению президента РФ.

Устанавливается, что по решению главы российского государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут применять и органы госвласти РФ в пределах своих полномочий.

Согласно действующему законодательству, президент принимает меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными либо межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам РФ или основам публичного правопорядка РФ.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас привел примеры судебных решений, которые могут подпасть под действие закона.

"Например, пресловутый Международный уголовный суд. Если по ордеру такого рода инстанции российские граждане будут задержаны, арестованы - то вплоть до применения вооруженных сил (для) освобождения этих граждан по решению президента РФ", - сказал Клишас.

По его словам, примеры подобных нормативных актов в мире есть, в том числе "так называемый закон о вторжении в Гаагу, принятый достаточно давно в Соединенных Штатах". "Это своего рода аналог - тоже позволяет использовать вооруженные силы в случае, если американские граждане задержаны по решению международных инстанций", - сказал сенатор.

Клишас заявил, что принятие такого закона - "превентивная мера со стороны РФ, чтобы эти инстанции несколько раз подумали, прежде чем такие действия совершать". По словам Клишаса, в данном случае согласия Совета Федерации на применение Вооруженных сил за рубежом не требуется.