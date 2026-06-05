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Глава МИД РФ сообщил, что Штаты не отреагировали на предложение снять санкции с парламентариев

Призыв вернуть незаконно арестованную дипсобственность также оставлен без внимания

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтоном проигнорированы предложения об отмене санкций против российских и американских парламентариев.

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"Давайте в качестве первого шага отменим санкции против парламентариев, против наших и американских. Потому что сейчас практически все они под санкциями: наши под американскими, американцы под нашими. Я пару раз напоминал, но никакой реакции на это нет", - сказал Лавров в интервью "Известиям".

По его словам, оставлен без внимания и призыв вернуть дипломатическую собственность, незаконно арестованную еще перед первым сроком президентства Дональда Трампа. "Никакой реакции нет", - констатировал министр.

Кроме того, Лавров отметил, что нормализация отношений между США и Россией должна включать в себя присутствие посла.

"Конечно, полная нормализация должна включать в себя полноценного руководителя дипломатической миссии - посла", - заявил глава МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров США санкции
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