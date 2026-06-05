Российские военные готовят в Лаосе бойцов специальных подразделений

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие ведут в Лаосе подготовку личного состава специальных подразделений Народной армии страны, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"В рамках курса подготовки специальных подразделений Народной армии Лаоса "Тайфун-2026" на полигоне Академии сухопутных войск "Коммадам" российские военнослужащие проводят занятия по штурму зданий, удерживаемых условным противником", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подготовка военнослужащих проходит по программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя, в основу которой положен опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции.

Полученные навыки будут закрепляться на следующих этапах курса подготовки специальных подразделений Народной армии Лаоса, добавили в пресс-службе.