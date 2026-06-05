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Дмитриев назвал сложным диалог с США, добавив, что он идет конструктивно

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Диалог с США сложный, но он продолжается, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Диалог продолжается. Да, он сложный, да, он идёт с очень низкой базы от очень сложных отношений, первоначально уничтоженных президентом Байденом, но он идёт конструктивно и созидательно", - заявил Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

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Кирилл Дмитриев США
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