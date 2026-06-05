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Дмитриев на этой неделе несколько раз говорил с Уиткоффом и Кушнером

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на этой неделе несколько раз говорил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером.

"Последние сутки не говорили. На этой неделе говорили несколько раз", - сказал он журналистам.

"Самое главное, что здесь (на ПМЭФ - ИФ) были представители администрации США по культуре. Идет хороший диалог по многим направлениям. Диалог продолжается", - отметил он.

РФПИ США Кирилл Дмитриев Джаред Кушнер Стив Уиткофф
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