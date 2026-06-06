ВСУ почти 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 69 атаках с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки.

"За минувшие сутки ВСУ 69 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его информации, под удары попали Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

По словам Шуваева, ВСУ совершили восемь обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также был произведен один сброс взрывных устройств с БПЛА.

Расчетами противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений над регионом сбиты и подавлены 80 беспилотников.

Как сообщалось, в результате ударов ВСУ накануне погибли два мирных жителя, пострадали семь человек. Четверо раненых продолжают стационарное лечение в больницах, добавил Шуваев.