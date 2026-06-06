Поиск

ВСУ почти 70 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 69 атаках с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки.

"За минувшие сутки ВСУ 69 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его информации, под удары попали Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

По словам Шуваева, ВСУ совершили восемь обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также был произведен один сброс взрывных устройств с БПЛА.

Расчетами противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений над регионом сбиты и подавлены 80 беспилотников.

Как сообщалось, в результате ударов ВСУ накануне погибли два мирных жителя, пострадали семь человек. Четверо раненых продолжают стационарное лечение в больницах, добавил Шуваев.

Александр Шуваев Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Программа замены "ветхого флота" оценивается в более чем 300 млрд руб.

Количество сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 141

Мария Захарова: рассматривать США как посредника между РФ и Украиной было бы огрублением

 Мария Захарова: рассматривать США как посредника между РФ и Украиной было бы огрублением

Петербург утром в субботу подвергся масштабной атаке украинских беспилотников

 Петербург утром в субботу подвергся масштабной атаке украинских беспилотников

Над Ленинградской областью сбиты 72 беспилотника

55 беспилотников были ликвидированы над Ленинградской областью

До семи увеличилось количество сбитых при подлете к Москве БПЛА

Количество беспилотников, сбитых при подлете к столице, достигло пяти

 Количество беспилотников, сбитых при подлете к столице, достигло пяти

Захарова заявила о попытках армянских властей снять с выборов оппозиционные партии

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, достигло 13
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9775 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2484 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов