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Около 60 беспилотников сбито за сутки над Севастополем

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Севастополе восемь раз объявлялась воздушная тревога, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные и мобильные огневые группы сбили 58 БПЛА. Спасательная служба Севастополя зафиксировала точечные повреждения в 7 многоквартирных домах (выбито 9 стекол в окнах, повреждены 3 окна в подъездах) и в 6 частных домах, пострадал один автомобиль и 1 объект розничной торговли", - написал он в мессенджере Мах.

Пострадавших нет, сообщил губернатор.

Севастополь Михаил Развожаев
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