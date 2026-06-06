Три беспилотника ликвидированы над морем в Севастополе

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в субботу о нейтрализации трех беспилотников над морем.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 3 БПЛА над морем на значительном удалении от берега", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Ранее в субботу Развожаев сообщил, что за минувшие сутки в Севастополе восемь раз объявлялась воздушная тревога, были сбиты 58 беспилотных летательных аппаратов.