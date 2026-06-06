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Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ликвидирован пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Отмечается, что пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.

Как сообщалось, информация о пожаре поступила утром в субботу. Возгорание произошло на одной из установок систем очистки вследствие нарушения технологического процесса. Погибших и пострадавших нет.

Площадь возгорания составляла 100 кв. м.

Тюменский НПЗ принадлежит ООО "Ри-инвест", которое приобрело действующее производство обанкротившегося АО "Антипинский НПЗ" на торгах.

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