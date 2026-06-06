Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ликвидирован пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Отмечается, что пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.

Как сообщалось, информация о пожаре поступила утром в субботу. Возгорание произошло на одной из установок систем очистки вследствие нарушения технологического процесса. Погибших и пострадавших нет.

Площадь возгорания составляла 100 кв. м.