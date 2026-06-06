Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ликвидирован пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
Отмечается, что пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.
Как сообщалось, информация о пожаре поступила утром в субботу. Возгорание произошло на одной из установок систем очистки вследствие нарушения технологического процесса. Погибших и пострадавших нет.
Площадь возгорания составляла 100 кв. м.
Тюменский НПЗ принадлежит ООО "Ри-инвест", которое приобрело действующее производство обанкротившегося АО "Антипинский НПЗ" на торгах.