Более 600 человек эвакуировали из-за пожара после атаки БПЛА в Ленобласти

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Свыше 600 жителей эвакуировано из-за пожара на объекте Минобороны в Большой Ижоре Ленинградской области, произошедшего в результате атаки БПЛА в субботу, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Продолжается ликвидация последствий пожара на объекте Минобороны в Большой Ижоре, произошедшего в результате атаки БПЛА. (...) На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 325 находятся в пунктах временного размещения (ПВР), остальные уехали к родственникам", - написал он в своем канале в Max.

Четверо местных жителей обратились за медицинской помощью, из них один госпитализирован, троим оказана помощь на месте, в том числе ребенку.

В ПВР эвакуированным предоставлена еда, вода, дежурят медики.

Ранее Дрозденко сообщал об уничтожении в субботу над регионом 144 БПЛА. Было зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах, незначительные разрушения фасадов и стекол. Возник пожар на объекте Минобороны, проводилась частичная эвакуация жителей вблизи возгорания.