Поиск

Более 600 человек эвакуировали из-за пожара после атаки БПЛА в Ленобласти

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Свыше 600 жителей эвакуировано из-за пожара на объекте Минобороны в Большой Ижоре Ленинградской области, произошедшего в результате атаки БПЛА в субботу, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Продолжается ликвидация последствий пожара на объекте Минобороны в Большой Ижоре, произошедшего в результате атаки БПЛА. (...) На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 325 находятся в пунктах временного размещения (ПВР), остальные уехали к родственникам", - написал он в своем канале в Max.

Четверо местных жителей обратились за медицинской помощью, из них один госпитализирован, троим оказана помощь на месте, в том числе ребенку.

В РоссииПожар возник на объекте Минобороны в Ленобласти из-за атаки БПЛАЧитать подробнее

В ПВР эвакуированным предоставлена еда, вода, дежурят медики.

Ранее Дрозденко сообщал об уничтожении в субботу над регионом 144 БПЛА. Было зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах, незначительные разрушения фасадов и стекол. Возник пожар на объекте Минобороны, проводилась частичная эвакуация жителей вблизи возгорания.

Ленинградская область Александр Дрозденко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили о прекращении США разведывательных полетов на Черном море вблизи РФ

Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено

Советник Путина Кобяков заявил, что США пытаются выйти из переговоров по Украине

Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

 Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

Атаки БПЛА в воздушном пространстве над Петербургом отбиты

Минцифры РФ ведет переговоры о восстановлении Max в App Store

Программа замены "ветхого флота" оценивается в более чем 300 млрд руб.

Количество сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 141

Мария Захарова: рассматривать США как посредника между РФ и Украиной было бы огрублением

 Мария Захарова: рассматривать США как посредника между РФ и Украиной было бы огрублением

Петербург утром в субботу подвергся масштабной атаке украинских беспилотников

 Петербург утром в субботу подвергся масштабной атаке украинских беспилотников
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2487 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9780 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов