Минобороны РФ заявило продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину украинской обороны, нанесла удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Самойловка, Зеленое, Неженка,Червоный Яр и Омельник Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, украинская армия в течение суток потеряла здесь до 385 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Белозерское, Сергеевка, Доброполье, Матяшево Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области", - сообщило Минобороны.

Потери украинских сил на этих участках за сутки составили свыше 280 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, проинформировало военное ведомство.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Березовка Харьковской области, Щурово и Лозовое Донецкой Народной Республики", - сказали в министерстве.

По его данным, потери украинской армии в течение суток составили более 180 военных, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Дружковка, Николайполье и Константиновка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, армия Украины потеряла в зоне действий группировки свыше 175 военных, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Преображенка Запорожской области, Новорайск и Суханово Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих", - сказали в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что также украинские подразделения потеряли здесь 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.