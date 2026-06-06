Военные заявили об ударах по портам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение суток нанесены удары по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ, местам хранения беспилотников дальнего действия.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ...", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 153 районах.