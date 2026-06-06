Поиск

Военные РФ заявили, что контроль села Шевченко позволяет продвинуться к Казачьей Лопани

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Взятие под контроль села Шевченко в Харьковской области позволяет российским войскам продвинуться к поселку городского типа Казачья Лопань, в котором находится один из крупных логистических центров армии Украины, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Освобождение села Шевченко не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и позволяет нашим подразделениям продвинуться к поселку городского типа Казачья Лопань, где находится один из крупных логистических центров ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

В РоссииМинобороны РФ заявило о контроле над селом Шевченко в Харьковской областиЧитать подробнее

В Минобороны отметили, что подразделения группировки войск "Север", войска которой осуществили штурм села, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, наступают сразу на нескольких направлениях.

"Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - заявили в ведомстве.

Ранее субботу в ежедневной сводке Минобороны РФ сообщило, что село Шевченко перешло под контроль подразделений группировки "Север".

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Шевченко Харьковская область Казачья Лопань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Советник Путина Кобяков заявил, что США пытаются выйти из переговоров по Украине

Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

 Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

Атаки БПЛА в воздушном пространстве над Петербургом отбиты

Минцифры РФ ведет переговоры о восстановлении Max в App Store

Программа замены "ветхого флота" оценивается в более чем 300 млрд руб.

Количество сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 141

Мария Захарова: рассматривать США как посредника между РФ и Украиной было бы огрублением

 Мария Захарова: рассматривать США как посредника между РФ и Украиной было бы огрублением

Петербург утром в субботу подвергся масштабной атаке украинских беспилотников

 Петербург утром в субботу подвергся масштабной атаке украинских беспилотников

Над Ленинградской областью сбиты 72 беспилотника

55 беспилотников были ликвидированы над Ленинградской областью
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9780 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2486 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов