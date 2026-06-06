Военные РФ заявили, что контроль села Шевченко позволяет продвинуться к Казачьей Лопани

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Взятие под контроль села Шевченко в Харьковской области позволяет российским войскам продвинуться к поселку городского типа Казачья Лопань, в котором находится один из крупных логистических центров армии Украины, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Освобождение села Шевченко не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и позволяет нашим подразделениям продвинуться к поселку городского типа Казачья Лопань, где находится один из крупных логистических центров ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения группировки войск "Север", войска которой осуществили штурм села, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, наступают сразу на нескольких направлениях.

"Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - заявили в ведомстве.

Ранее субботу в ежедневной сводке Минобороны РФ сообщило, что село Шевченко перешло под контроль подразделений группировки "Север".