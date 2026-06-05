Путин посчитал ситуацию на ЗАЭС очень опасной

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ситуация на ЗАЭС в связи с украинскими обстрелами очень опасна, и поддерживающие Киев европейцы должны понимать, что в случае ядерной аварии ветер может подуть в их сторону, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Украинские войска постоянно наносят удары вблизи станции, либо в последнее время совсем голову уже потеряли и нанесли удар прямо по реактору. Слава богу, никаких существенных последствий не было, реактор не пострадал, он, конечно, остановлен, но в целом ситуация там очень опасная", - сказал он, выступая на ПМЭФ-2026.

Путин напомнил, что на ЗАЭС хранится, в том числе, отработанное топливо.

"Если эти емкости будут повреждены, это очень серьезный вопрос, куда ветер подует. Совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. Может и в Европу подуть, поэтому европейцы, которые поощряют любые действия киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься над своей собственной безопасностью, о чем недвусмысленно, но очень аккуратно упомянул и руководитель международного атомного агентства господин Гросси", - сказал он в связи с этим.