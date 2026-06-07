Показатель отравлений спиртом в России с 2016 года сократился на 39%

Отмечается рост отравлений спиртосодержащей продукцией среди женщин

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В России за период с 2016 по 2025 год зарегистрировано более 387 тыс. случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, при этом показатель количества отравлений на 100 тыс. населения с 2016 года упал на 39%, следует из данных Роспотребнадзора.

"По данным мониторинга за острыми отравлениями спиртсодержащей продукции с 2016 по 2025 года на территории РФ зарегистрировано 387 056 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 106 142 случая с летальным исходом (27,4 %). (...) В динамике с 2016 по 2025 г. отмечено снижение показателя острых отравлений спиртосодержащей продукцией в целом по РФ на 39%, в т. ч. с летальным исходом на 31%", - говорится в докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2025 году", с которым ознакомился "Интерфакс".

В 2025 году показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией составил 20,24 случая на 100 тыс. населения.

В 2025 году, согласно докладу, 34% случаев отравлений пришлись на женщин (в 2024 году этот показатель равнялся 21%), на мужчин - 66% (72% в 2024 году). В структуре отравлений алкоголем по социальному положению большинство пострадавших составляют безработные (46,6%).

На отравления среди взрослого населения от 18 лет приходится 85,7%, на отравления среди подростков (от 15 до 17 лет включительно) - 8,5%, на отравления среди детей (от 0 до 14 лет включительно) - 5,8%.