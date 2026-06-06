Группы разминирования направили к месту пожара после атаки БПЛА в Ленобласти

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Восемь групп разминирования направили к месту возгорания на объекте Минобороны в Большой Ижоре Ленинградской области, возникшего в результате атаки БПЛА, сообщил в субботу вице-губернатор региона по безопасности Ярослав Серов.

"К месту проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ направлены восемь групп разминирования из состава инженерно-саперного полка Ленинградского военного округа", - привели в пресс-службе правительства региона слова Серова.

Он отметил, что на подъездах к населенным пунктам выставлены посты для патрулирования зоны эвакуации.

Как сообщалось ранее со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в субботу над регионом уничтожено 144 БПЛА. Было зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах, незначительные разрушения фасадов и стекол. Возник пожар на объекте Минобороны в Большой Ижоре, эвакуировано более 600 человек, четверо обратились за медпомощью.