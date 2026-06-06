Завершены работы по ликвидации последствий возгорания после атаки БПЛА в Ленобласти

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Ломоносовском районе Ленинградской области ликвидированы последствия пожара, возникшего в результате атаки БПЛА, сообщил в субботу губернатор региона Александр Дрозденко.

"Завершены работы по ликвидации последствий возгорания. В настоящий момент силы и средства Минобороны проверяют прилегающую территорию на возможное наличие взрывоопасных предметов", - написал он в своем канале в Max.

По данным Дрозденко, проверка продлится около двух часов. Ориентировочно после 17 часов жители смогут вернуться в дома.

Как сообщил губернатор, оперативный штаб и администрация района окажут помощь и содействие по возвращению жителей. В это же время планируется восстановление пассажирского транспортного сообщения.

Как сообщалось ранее, в субботу над регионом уничтожено 144 БПЛА. Было зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах, незначительные разрушения фасадов и стекол. Возник пожар на объекте Минобороны в Большой Ижоре, эвакуировано более 600 человек, четверо обратились за медпомощью.

Кроме того, было приостановлено транспортное сообщение между Петербургом и Сосновым Бором.