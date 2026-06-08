МИД РФ заявил, что Киев атаками на поезда в Крыму нарушил нормы международного права

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Атаками на пассажирские поезда в Крыму Киев демонстративно нарушает нормы международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Совершив атаку на мирных безоружных людей, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре", - сказала Захарова журналистам в понедельник, комментируя атаку украинского БПЛА на локомотив пассажирского поезда Москва-Симферополь в Крыму в ночь на понедельник, в результате которой погиб помощник машиниста и был ранен сам машинист.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, президент Украины Владимир Зеленский, украинские спецслужбы и вооруженные силы "прибегают к такой тактике в условиях поощрения подобных ударов со стороны западных спонсоров".

"Последние стремятся внушить своим киевским подопечным мнимое чувство безнаказанности и вседозволенности", - подчеркнула Захарова, напомнив про удары беспилотников 2 июня по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя и 4 июня - по пригородному поезду Азовское-Керчь, когда погиб один мирный житель и еще три человека получили ранения.

Она подчеркнула, что "эти налеты сознательно совершались с целью убийства мирного населения и дезорганизации жизнедеятельности российских регионов".

"Решительно осуждаем данные военные преступления. Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание. Приносим глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права", - заявила Захарова.