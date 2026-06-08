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Пострадавших после атаки на суда в Таганрогском заливе выписали из больницы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Шесть человек, которые пострадали в результате атаки на иностранные суда в Таганрогском заливе, выписаны из больницы, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее МИД Азербайджана заявил о том, что в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря два иностранных грузовых судна "Натра" и "Циркон" подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В состав экипажей этих двух судов входили 25 граждан Азербайджана, пять из них погибли.

По информации оперативного штаба Кубани, шестеро пострадавших были госпитализированы в медучреждения в средней степени тяжести.

Азербайджан Азовское море Таганрогский залив
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