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Один человек погиб, еще один ранен в результате удара ВСУ по коммунальщикам в ЛНР

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали транспортное средство предприятия "Рубежное тепло", есть погибший и пострадавший, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики.

"В результате удара вражеского БПЛА погиб сотрудник "Рубежное тепло". Еще один получил ранение, сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Минстроя ЛНР в Max.

В нем отмечается, что "БПЛА атаковал специализированное транспортное средство теплоснабжающего предприятия, когда сотрудники возвращались с места проведения ремонтных работ".

ЛНР
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