Поиск

Минфин рассчитывает на IPO компаний с госучастием в следующем году

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Первичных публичных размещений госкомпаний в 2026 году не планируется, Минфин РФ рассчитывает, что такие IPO будут возможны в следующем году.

"Пока IPO компаний с госучастием в этом году не планируется. Мы надеемся, все-таки на следующий год это произойдет", - сказал замминистра финансов Иван Чебесков на конференции НАУФОР "Фондовый рынок-2026".

"Мы постоянно про это говорим, что процесс подготовки компании к IPO длительное время занимает", - отметил Чебесков, напомнив, что в этом году ожидаются 2-3 SPO компаний с госучастием.

В прошлом году прошло первое с 2020 года приватизационное IPO: публичной стала госкомпания "ДОМ.РФ".

Список кандидатов на SPO в текущем году уже примерно известен – это "Аэрофлот", где государство готово продать часть своей доли сверх контроля, и ВТБ, планирующий размещение очередной допэмисии. Кроме того, в мае правительство вернуло в программу приватизации "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), и министр финансов Антон Силуанов допустил, что госпакет НМТП также может быть продан в этом году.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четыре человека погибли в результате пожара в Петербурге

В подмосковной Балашихе человек погиб при подрыве автомобиля

Мост на границе Херсонской области и Крыма вновь поврежден в результате атаки БПЛА

Аэропорты Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9822 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2546 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов