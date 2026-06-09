Минфин рассчитывает на IPO компаний с госучастием в следующем году

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Первичных публичных размещений госкомпаний в 2026 году не планируется, Минфин РФ рассчитывает, что такие IPO будут возможны в следующем году.

"Пока IPO компаний с госучастием в этом году не планируется. Мы надеемся, все-таки на следующий год это произойдет", - сказал замминистра финансов Иван Чебесков на конференции НАУФОР "Фондовый рынок-2026".

"Мы постоянно про это говорим, что процесс подготовки компании к IPO длительное время занимает", - отметил Чебесков, напомнив, что в этом году ожидаются 2-3 SPO компаний с госучастием.

В прошлом году прошло первое с 2020 года приватизационное IPO: публичной стала госкомпания "ДОМ.РФ".

Список кандидатов на SPO в текущем году уже примерно известен – это "Аэрофлот", где государство готово продать часть своей доли сверх контроля, и ВТБ, планирующий размещение очередной допэмисии. Кроме того, в мае правительство вернуло в программу приватизации "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), и министр финансов Антон Силуанов допустил, что госпакет НМТП также может быть продан в этом году.