В Самарской области введут дополнительную защиту критически важной инфраструктуры от атак

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона.

"Массированность воздушных атак только увеличивается. Совершенные на прошлой неделе атаки на нефтеперерабатывающие заводы и предприятия нефтехимии тому подтверждение", - сказал Федорищев.

Он напомнил, что в этой связи председатель Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников дал указание выработать и принять дополнительные меры по защите объектов критически важной инфраструктуры, не допустить жертв среди населения, а также обеспечить бесперебойную работу предприятий региона.