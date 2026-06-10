Президент одобрил усиление ответственности за правонарушения против интересов РФ за рубежом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила привлечения к административной ответственности лица, совершившего правонарушение за пределами РФ.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом расширяется перечень правонарушений, за совершение которых указанное лицо привлекается к административной ответственности.

В частности, за незаконное получение информации с ограниченным доступом, за злоупотребление свободой массовой информации, за нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы, за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ, за производство и распространение экстремистских материалов.

В том числе такое лицо может привлекаться к ответственности за неуплату административного штрафа, назначенного за совершение этим лицом административного правонарушения.

Законом, кроме того, регламентируется применение такой меры обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания, как арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о соответствующем административном правонарушении. Решение о наложении ареста на имущество либо об отказе в удовлетворении такого ходатайства будет приниматься судьей в виде определения, которое может быть обжаловано в соответствии с установленными правилами.

Также законом определяется участие защитника в производстве по делу об административном правонарушении, совершенном за пределами РФ, а издержки за оказание им юридической помощи, в том числе на проезд, наем жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных), будут относиться на счет лица, привлеченного к административной ответственности.

Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года.