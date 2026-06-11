ЦИК РФ передал депутатский мандат Лантратовой зампреду заксобрания Челябинской области Швецову

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России передал мандат экс-депутата Госдумы РФ от "Справедливой России" Яны Лантратовой, назначенной уполномоченным по правам человека в РФ, кандидату от партии Василию Швецову.

Соответствующее решение принято членами комиссии на заседании ЦИК в четверг.

В ЦИК ранее поступило решение президиума центрального совета партии "Справедливая Россия", которым для замещения вакантного мандата была предложена кандидатура Василия Швецова, сообщил член ЦИК Николай Левичев на заседании комиссии.

Госдума на заседании 14 мая проголосовала за назначение Яны Лантратовой уполномоченным по правам человека в РФ. Ее кандидатура была выдвинута фракцией "Справедливая Россия".

Полномочия уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой истекли 22 апреля 2026 года. Она занимала этот пост два пятилетних срока подряд. Согласно закону, одно лицо не может оставаться на должности омбудсмена более двух сроков подряд.