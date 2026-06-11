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Власти Ростовской области заверили, что контролируют обеспечение топливом аграриев

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вопрос обеспечения сельхозтоваропроизводителей Ростовской области горюче-смазочными материалами в преддверии уборочной кампании находится на особом контроле правительства, сообщает Минсельхозпрод региона в своем канале в Max.

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Отмечается, что обеспечение аграриев топливом обсудили в ходе предуборочного совещания на выставке "День донского поля".

Как отметила заместитель губернатора области - министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко, слова которой приводятся в сообщении, в настоящее время на рынке нефтепродуктов наблюдаются рост стоимости топлива и ограничения в поставках ГСМ. Это связано с внеплановыми остановками и снижением производительности ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий.

"Для успешного проведения уборочной кампании важно своевременно сформировать необходимые запасы топлива. Совместно с правительством Ростовской области мы принимаем меры по стабилизации ситуации и рекомендуем хозяйствам максимально использовать имеющиеся мощности для хранения ГСМ", - приводятся в сообщении слова Касьяненко.

Сегодня аграриями региона заготовлено более 70 тыс. тонн дизельного топлива, что составляет около 54% от потребности на период уборочных работ. Вопрос остается на постоянном контроле Минсельхозпрода области.

Как сообщалось, общая посевная площадь в Ростовской области в 2026 году составляет 4,9 млн га.

Ростовская область
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