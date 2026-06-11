Нефтяные компании доложили о максимальной загрузке мощностей для обеспечения спроса

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провел второе за неделю совещание по ситуации на рынке топлива: в ходе встречи представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей, говорится в сообщении правительства РФ.

В совещании приняла участие министр сельского хозяйства Оксана Лут, а также представители Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи, отраслевых компаний.

"Был представлен комплекс мер, направленных на обеспечение приоритетного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами. Отдельно рассмотрен вопрос обеспечения сельхозпроизводителей топливом в период проведения сезонных посевных и уборочных работ. Отмечена необходимость бесперебойных поставок для нужд агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Также была рассмотрена ситуация с обеспечением потребителей бензином и дизельным топливом, а также ценовая динамика на нефтепродукты. "Ситуация находится на постоянном контроле", - отмечено в пресс-релизе.

В свою очередь, представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса.

Отмечается, что Новак по итогам совещания поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе с максимальной детализацией всех возможных параметров, которая позволит повысить качество мониторинга, обеспечит своевременное выявление узких мест и даст возможность превентивно принимать необходимые решения.

"Все действующие механизмы должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечивать стабильность поставок и сбалансированный уровень цен для всех участников рынка", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Как сообщалось, предыдущее совещание по теме топливного рынка Новак провел 8 июня.