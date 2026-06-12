Шесть беспилотников сбили в Воронежской области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В течение ночи с четверга на пятницу над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области уничтожены шесть БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем канале в Max утром в пятницу.

По его информации, пострадавших и разрушений нет.