Жителей атакованного дроном дома в Нижнекамске направляют в ПВР и летний лагерь

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Эвакуированным из поврежденного после атаки БПЛА дома в Нижнекамске (Татарстан) предоставили пункт временного размещения (ПВР), сообщил мэр города Радмир Беляев в пятницу.

"Сегодня утром на Закамскую зону была совершена атака БПЛА. Беспилотник попал в жилой дом на улице Чибинской. Для эвакуированных жителей, организован пункт временного размещения. Там обеспечены горячее питание, питьевая вода, медицинская помощь и все необходимые условия. Более 20 человек сейчас размещаются в лагере "Алмаш", - написал он в своем канале в Мах.

Так же Беляев указал, что в субботу все нуждающиеся будут переведены в гостиницу и смогут находиться там до полного восстановления жилого дома.

"С каждой семьей работаем индивидуально, оказываем всю необходимую поддержку. Ведется прием заявлений от жителей, чье имущество пострадало. Все выплаты будут произведены в соответствии с действующим законодательством", - добавил мэр.

Для оперативного сбора обращений открыта горячая линия "Открытого Нижнекамска", куда жители города могут позвонить с вопросами и сообщить, какое имущество у них пострадало при атаке на дом.

Подрядные организации продолжают обследование дома, чтобы обеспечить жителям безопасный доступ за документами и необходимыми личными вещами.

Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова, в свою очередь, сообщила, что в Нижнекамск прибыл премьер-министр республики. Он посетил жилой дом, который был сегодня поврежден в результате атаки БПЛА. Его проинформировали о текущей ситуации, по состоянию пострадавших и о том, какая помощь оказывается людям. Глава региона продолжает получать доклады по ситуации с места, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Закамский регион республики. В результате был поврежден жилой дом, четверым пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также атаке подверглись предприятия региона. Уточнялось, что производственные процессы не остановлены. Все необходимые службы находятся на местах.