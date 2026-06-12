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Жителей атакованного дроном дома в Нижнекамске направляют в ПВР и летний лагерь

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Эвакуированным из поврежденного после атаки БПЛА дома в Нижнекамске (Татарстан) предоставили пункт временного размещения (ПВР), сообщил мэр города Радмир Беляев в пятницу.

"Сегодня утром на Закамскую зону была совершена атака БПЛА. Беспилотник попал в жилой дом на улице Чибинской. Для эвакуированных жителей, организован пункт временного размещения. Там обеспечены горячее питание, питьевая вода, медицинская помощь и все необходимые условия. Более 20 человек сейчас размещаются в лагере "Алмаш", - написал он в своем канале в Мах.

Так же Беляев указал, что в субботу все нуждающиеся будут переведены в гостиницу и смогут находиться там до полного восстановления жилого дома.

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"С каждой семьей работаем индивидуально, оказываем всю необходимую поддержку. Ведется прием заявлений от жителей, чье имущество пострадало. Все выплаты будут произведены в соответствии с действующим законодательством", - добавил мэр.

Для оперативного сбора обращений открыта горячая линия "Открытого Нижнекамска", куда жители города могут позвонить с вопросами и сообщить, какое имущество у них пострадало при атаке на дом.

Подрядные организации продолжают обследование дома, чтобы обеспечить жителям безопасный доступ за документами и необходимыми личными вещами.

Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова, в свою очередь, сообщила, что в Нижнекамск прибыл премьер-министр республики. Он посетил жилой дом, который был сегодня поврежден в результате атаки БПЛА. Его проинформировали о текущей ситуации, по состоянию пострадавших и о том, какая помощь оказывается людям. Глава региона продолжает получать доклады по ситуации с места, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Закамский регион республики. В результате был поврежден жилой дом, четверым пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также атаке подверглись предприятия региона. Уточнялось, что производственные процессы не остановлены. Все необходимые службы находятся на местах.

Нижнекамск Татарстан Радмир Беляев
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