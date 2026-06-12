Белоусов сообщил о наращивании производства тепловизоров для ПЗРК "Верба"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что наращивается производство тепловизоров "Зарница" для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба".

"Для "Вербы" есть специальный тепловизор - "Зарница" называется. Их производится, я сейчас цифры тоже не буду называть под камеры, в общем их недостаточно пока. Мы знаем всю эту историю, проблему эту знаем, сейчас наращиваем производство "Зарниц". Имею в виду, что количество, по крайней мере, пусковых установок для "Верб", которые мы поставляем в подразделения ПВО, прежде всего, должно быть столько же и "Зарниц", - сказал он на встрече президента РФ Владимира Путина с военнослужащими-участниками СВО в пятницу.

"Хороший, вполне зарекомендовавший себя прибор", - отметил министр обороны.

По официальной информации, "Верба" - современный переносной зенитный ракетный комплекс, который предназначен для поражения низколетящих воздушных целей.