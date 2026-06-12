Власти Севастополя оптимизировали работу бота для выдачи QR-кодов на продажу топлива

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Власти Севастополя оптимизировали работу чат-бота, который выдает QR-коды на продажу топлива в сети АЗС "ТЭС", сообщил губернатор города Михаил Развожаев в пятницу.

"В чат-боте в целях оптимизации нагрузки изменен порядок работы, теперь у вас есть возможность ввести регистрационный номер вашего транспортного средства заранее, до непосредственного запуска выдачи QR-кода", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Он добавил, что на заправках сети в субботу топливо по QR-кодам продавать будут. Количество кодов соответствует объему топлива в свободной продаже на сутки, приобрести топливо по ним можно будет только с 9:00 до 21:00 субботы.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.

Позднее Развожаев сообщил, что в городе начала работать система онлайн-учета и распределения топлива через QR-коды, позволяющая жителям приобретать ограниченный объем бензина и дизельного топлива в условиях дефицита и избегать очередей на АЗС.