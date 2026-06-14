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Продажу топлива по QR-кодам продолжат в воскресенье в Севастополе

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Топливо в сети автозаправочных станций "Тэс" в Севастополе в воскресенье будет доступно по QR-кодам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в субботу.

"Завтра продажа топлива на сети АЗС "Тэс" будет по QR-кодам (...) Количество доступных QR-кодов ежедневно соответствует объему топлива в свободной продаже на сутки", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Как сообщалось, с пятницы процесс выдачи QR-кодов для покупки топлива оптимизировали: ввести номер машины в чат-бот теперь можно заранее, до начала распределения кодов. Полученный в субботу QR-код будет работать только в воскресенье с 9:00 до 21:00.

В субботу топливо в сети "Тэс" так же отпускали только по QR-кодам, на семи заправках сети "Атан" велась свободная продажа.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.

Севастополь топливо QR-коды
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