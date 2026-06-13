Один человек погиб и пятеро ранены из-за атак ВСУ по Херсонской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в Херсонской области в результате украинских атак за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Max в субботу.

По его словам, погиб мужчина в Нововладимировке в результате удара дрона по грузовику.

При атаках по еще двум грузовикам - в Раздольном и Чаплинке - ранены трое мужчин. В Великих Копанях и Голой Пристани пострадали двое мужчин, написал Сальдо.