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В Херсонской области за сутки ранения получили 13 человек из-за ударов ВСУ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Херсонской области за минувшие сутки пострадали 13 человек в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Max в воскресенье.

По его словам, пять человек получили ранения в Чаплинке, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами, трем оказали помощь на месте. В Любимовке ранены трое. В результате удара дрона по гражданской машине между Великими Копанями и Новой Маячкой пострадали два человека, их госпитализировали. Еще три человека получили ранения в Брилевке, Голой Пристани и Чулаковке.

Кроме того, ВСУ атаковали больницу в Горностаевке. Поврежден склад и две машины скорой помощи, отметил губернатор.

Херсонская область Владимир Сальдо
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