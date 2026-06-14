Два человека ранены при атаке дрона на магазин в Курской области

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали при атаке FPV-дрона на магазин в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в воскресенье.

"В слободе Белой Беловского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног, у 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализируем их в Курске", - написал он в своем канале в Мах.

В результате атаки у магазина автозапчастей повреждены крыша, фасад и остекление, посечен легковой автомобиль.

Ранее в воскресенье Хинштейн заявил, что мирный житель пострадал при ударе беспилотника ВСУ по машине в деревне Дурово в Рыльском районе.

Также губернатор сообщал об уничтожении 168 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки.