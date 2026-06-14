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Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на брянскую деревню Сагутьево

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинских военных на деревню Сагутьево.

"ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа деревню Сагутьево Трубчевского района. В результате удара погибла мирная жительница. Двое мужчин получили ранения", - написал он в мессенджере Мах в воскресенье.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, добавил врио главы региона.

Ранее в воскресенье сообщалось об уничтожении над Брянской областью сорока украинских дронов.

Брянская область Егор Ковальчук Сагутьево
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