Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на брянскую деревню Сагутьево

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинских военных на деревню Сагутьево.

"ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа деревню Сагутьево Трубчевского района. В результате удара погибла мирная жительница. Двое мужчин получили ранения", - написал он в мессенджере Мах в воскресенье.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, добавил врио главы региона.

Ранее в воскресенье сообщалось об уничтожении над Брянской областью сорока украинских дронов.