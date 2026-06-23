Гендиректор "Пятерочки" не исключил, что ритейлу может не хватить российского вина

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Тренд на усиление российской винной полки в торговле очевиден, но при этом надо учитывать такие риски, как объемы производства продукции и ее цены, заявил гендиректор торговой сети "Пятерочка" Владислав Курбатов на пленарной сессии Недели российского ритейла.

"Очевидно, что мы движемся в сторону роста российской винной полки и вина из дружественных стран >...<. Но видится такой риск, как объем, - сказал он. - Сейчас мы все дружно пошли в российское вино, но на каком-то этапе нам всем может не хватить объемов".

По его словам, сейчас идет явная замена импортного вина отечественным, "но где-то могут возникать разрывы".

"Здесь многое будет зависеть от наших партнеров, потому что мы понимаем, что в перспективе четырех-пяти лет продажи российского вина должны вырасти кратно", - сказал он.

Как считает Курбатов, еще одним вызовом является рост цен на российское вино. "Расстраивает то, что российское вино растет в цене на полке, оно достаточное дорогое. Имею в виду хорошее вино", - сказал он.

По его словам, за полтора года закупочная цена выросла на 24%. "При этом полочная цена повысилась на 13%", - сказал он, отметив, что торговля сдерживает рост цен в целях продажи этой продукции.

"Но если у нас будет российское вино дорожать такими темпами, то, по большому счету, у нас никогда категория расти не будет", - посетовал он.

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство виноградного вина в стране в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 14,8%, до 12,5 млн декалитров (дал), игристых вин - на 15,5%, до 5,1 млн дал.