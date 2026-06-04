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Politico узнало о планах ЕС принять 15 июня "мини-пакет" санкций против РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз одобрит "мини-пакет" антироссийских санкций на встрече глав МИД стран ЕС 15 июня, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Датированный 21 мая документ, с которым ознакомилось издание, будет включен в "мини-пакет" санкций, который, по словам двух европейских официальных лиц, одобрят 15 июня на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге", - говорится в сообщении.

По данным издания, в пакет, вероятно, войдут ограничительные меры в отношении ряда физических лиц, дочерних компаний "ЛУКОЙЛа", четырех китайских компаний, пяти компаний из ОАЭ, трех компаний из Турции и одной - из Азербайджана.

В то же время ЕС продолжает работу над полноценным 21-м пакетом санкций, который, как ожидается, примут позднее летом, отмечает Politico.

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