Проработаны альтернативные маршруты поставки топлива в Запорожскую область

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Власти разработали альтернативные маршруты и схемы поставки топлива в Запорожскую область, сообщил в мессенджере губернатор региона Евгений Балицкий.

"Ситуация находится на постоянном контроле правительства России и администрации Запорожской области. Проработаны альтернативные маршруты и новые логистические схемы доставки. Все социально значимые объекты - больницы, службы ЖКХ, скорая помощь, МЧС - обеспечены ГСМ в полном объеме", - написал он.

По его словам, применяются меры по борьбе со спекулянтами - они будут нести ответственность. Публично озвучивать список заправок с топливом власти не будут в целях безопасности.

Ограничения на продажу топлива в одни руки в Запорожской области ввели 23 мая.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива на АЗС в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.