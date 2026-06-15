Поиск

Проработаны альтернативные маршруты поставки топлива в Запорожскую область

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Власти разработали альтернативные маршруты и схемы поставки топлива в Запорожскую область, сообщил в мессенджере губернатор региона Евгений Балицкий.

"Ситуация находится на постоянном контроле правительства России и администрации Запорожской области. Проработаны альтернативные маршруты и новые логистические схемы доставки. Все социально значимые объекты - больницы, службы ЖКХ, скорая помощь, МЧС - обеспечены ГСМ в полном объеме", - написал он.

По его словам, применяются меры по борьбе со спекулянтами - они будут нести ответственность. Публично озвучивать список заправок с топливом власти не будут в целях безопасности.

Ограничения на продажу топлива в одни руки в Запорожской области ввели 23 мая.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива на АЗС в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.

Евгений Балицкий МЧС Крым Запорожская область Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж катапультировался

Нева и Финский залив прогрелись до плюс 18 градусов

 Нева и Финский залив прогрелись до плюс 18 градусов

Свыше 1,2 млн живших за рубежом соотечественников переехали в РФ за 20 лет по программе переселения

 Свыше 1,2 млн живших за рубежом соотечественников переехали в РФ за 20 лет по программе переселения

Депутаты Госдумы сообщили в правоохранительные органы о вмешательстве в выборы

Минобороны РФ заявило о планах Киева эвакуировать из Славянска мощности пяти заводов

Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

 Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

ЦИК будет учитывать на сентябрьских выборах угрозу БПЛА

 ЦИК будет учитывать на сентябрьских выборах угрозу БПЛА

Лавров рассказал, чего в Москве ждут от спецпосланников Трампа в их следующий приезд

Минобороны РФ сообщило об ударе по Криворожской ТЭС, действующей в интересах ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2664 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9918 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов