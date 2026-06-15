Поиск

Туроператорам продлили до февраля льготу по взносам в фонд персональной ответственности

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительство продлило срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности за 2025 год, истекающий 15 июня, на восемь месяцев - до 15 февраля 2027 года, сообщает сайт кабмина.

"Решение направлено на поддержание финансовой устойчивости представителей туристической отрасли в условиях сохраняющихся ограничений, вызванных геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Высвобождаемые средства будут в том числе использованы для возврата денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из-за наличия угрозы безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее размер таких отчислений за 2025 год был снижен с 1% до 0,75% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма.

Решения о переносе сроков уплаты отчислений в фонд персональной ответственности туроператоров также принимались правительством в 2021 и 2022 годах.

правительство Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Коэффициент убыточности по договорам ОСАГО за I квартал составил 98%

 Коэффициент убыточности по договорам ОСАГО за I квартал составил 98%

Патрушев заявил, что в портах Европы могут ставить мины на дно идущих в РФ судов

Апелляция ужесточила штраф Моргенштерну за неисполнение обязанностей иноагента

Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж катапультировался

Нева и Финский залив прогрелись до плюс 18 градусов

 Нева и Финский залив прогрелись до плюс 18 градусов

Свыше 1,2 млн живших за рубежом соотечественников переехали в РФ за 20 лет по программе переселения

 Свыше 1,2 млн живших за рубежом соотечественников переехали в РФ за 20 лет по программе переселения

Депутаты Госдумы сообщили в правоохранительные органы о вмешательстве в выборы

Минобороны РФ заявило о планах Киева эвакуировать из Славянска мощности пяти заводов

Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

 Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

ЦИК будет учитывать на сентябрьских выборах угрозу БПЛА

 ЦИК будет учитывать на сентябрьских выборах угрозу БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2666 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9918 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов