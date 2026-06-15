Туроператорам продлили до февраля льготу по взносам в фонд персональной ответственности

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительство продлило срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности за 2025 год, истекающий 15 июня, на восемь месяцев - до 15 февраля 2027 года, сообщает сайт кабмина.

"Решение направлено на поддержание финансовой устойчивости представителей туристической отрасли в условиях сохраняющихся ограничений, вызванных геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Высвобождаемые средства будут в том числе использованы для возврата денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из-за наличия угрозы безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее размер таких отчислений за 2025 год был снижен с 1% до 0,75% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма.

Решения о переносе сроков уплаты отчислений в фонд персональной ответственности туроператоров также принимались правительством в 2021 и 2022 годах.