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В результате ударов по Северодонецку и Лисичанску ранены три человека

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданскому автомобилю в Северодонецке и жилому массиву в Лисичанске, в результате ранены три человека, сообщило правительство Луганской Народной Республики в Max.

"В Северодонецке украинский БПЛА квадрокоптерного типа атаковал гражданский грузовой автомобиль. Два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В Лисичанске удар пришелся по жилому массиву.

"Множественные ранения получил пожилой мужчина 1944 года рождения. Его оперативно доставили в местную больницу. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", - сообщили в правительстве ЛНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июня 2026 года Военная операция на Украине
Северодонецк ЛНР Лисичанск
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