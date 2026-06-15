В результате ударов по Северодонецку и Лисичанску ранены три человека

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданскому автомобилю в Северодонецке и жилому массиву в Лисичанске, в результате ранены три человека, сообщило правительство Луганской Народной Республики в Max.

"В Северодонецке украинский БПЛА квадрокоптерного типа атаковал гражданский грузовой автомобиль. Два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В Лисичанске удар пришелся по жилому массиву.

"Множественные ранения получил пожилой мужчина 1944 года рождения. Его оперативно доставили в местную больницу. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", - сообщили в правительстве ЛНР.