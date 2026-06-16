Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили обслуживание рейсов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В московском аэропорту Домодедово и подмосковном Жуковском (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает утром во вторник Росавиация.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников на подлете к столице.