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Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили обслуживание рейсов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В московском аэропорту Домодедово и подмосковном Жуковском (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает утром во вторник Росавиация.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников на подлете к столице.

Домодедово Жуковский Росавиация
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Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили обслуживание рейсов

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