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Москвич задержан за попытку дать взятку замначальника "Владимирского централа"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с отделом собственной безопасности регионального управления ФСИН России задержали мужчину, пытавшегося дать взятку замначальника тюрьмы №2 (Владимирский централ), говорится в сообщении УФСБ.

По версии следствия, житель Москвы в июне текущего года попытался дать заместителю начальнику тюрьмы 200 тыс. рублей за организацию своему родственнику благоприятных условий отбывания наказания.

Против него возбуждено дело по части 3 статьи 30, часть 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Мужчина задержан и заключен под стражу.

ФСИН ФСБ

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