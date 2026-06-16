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На Кубани потушили основной очаг на нефтебазе в Красноармейском районе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Красноармейском районе Кубани после атаки БПЛА потушили основной очаг возгорания на территории нефтебазы, сообщил глава района Александр Харитонов в своем канале в Мах.

Пожарные продолжат работать на нефтебазе до полной ликвидации опасности, добавил он.

Ночью оперштаб региона сообщил, что нефтебаза в станице Полтавской загорелась из-за падения обломков БПЛА, обошлось без пострадавших и жертв. После атаки БПЛА перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Полтавская Кубань Красноармейский район Александр Харитонов
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