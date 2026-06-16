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Дата приезда в Россию Уиткоффа и Кушнера пока не определена

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пока дата визита в Россию спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя, зятя президента, Джареда Кушнера, не согласована, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно заходила речь о том, что скоро американские переговорщики приедут. Точных дат пока нет", - сказал он.

"Американцы по-прежнему заняты подготовкой к подписанию меморандума (по урегулированию с Ираном - ИФ), который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели подписание намечено в Швейцарии. После этого, наверно, речь зайдет о том, что они смогут прилететь и в Москву", - добавил представитель Кремля.

Кремль сообщит, когда даты приезда американских переговорщиков будут согласованы.

Скорый приезд Уиткоффа и Кушнера в Россию ранее анонсировал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Дмитрий Песков Иран США Стив Уиткофф Джаред Кушнер
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