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Вэнс, Уиткофф и Кушнер отправятся в Женеву для подписания соглашения с Ираном

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американскую делегацию на предстоящей церемонии подписания соглашения с Ираном будут представлять вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, пишет The New York Times.

По словам источников газеты, Вэнс впоследствии продолжит руководить на следующем этапе переговоров с Ираном.

Ранее Axios сообщил, что пока США и Иран подписали электронный меморандум об урегулировании, с американской стороны это сделаи Вэнс и президент Дональд Трамп, со стороны Ирана - спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Джаред Кушнер Иран США Дональд Трамп Женева Джей Ди Вэнс Стив Уиткофф
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