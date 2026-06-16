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В Севастополе свободная продажа топлива доступна на восьми АЗС "Атан"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Севастополе во вторник 16 июня свободную продажу бензина и дизельного топлива ряда марок открыли на восьми заправочных станциях сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С 10:00 на восьми заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок Аи-92 и Аи-95 Ultra, ДТ Ultra и Аи-100", - написал он.

Свободная продажа организована на АЗС, расположенных на Качинском и Камышовом шоссе, улице Горпищенко, Столетовском проспекте, а также в Гончарном, Балаклаве и Инкермане.

На АЗС "ТЭС" топливо в течение дня будут продавать по QR-кодам. При этом на двух автозаправочных станциях сети на трассе "Таврида" действует свободная продажа топлива.

Развожаев также сообщил, что дизельное топливо "ДТ Ультра" доступно в свободной продаже на всех АЗС "ТЭС".

В понедельник, по данным Развожаева, бензин также поступал в свободную продажу на восьми севастопольских АЗС "Атан". С учетом проблем с поставками топлива власти города каждый день объявляют список АЗС, где действует свободная продажа бензина. При этом сохраняются действующие ограничения: заправить можно не более 20 литров в один автомобиль, отпуск топлива в канистры запрещен.

Ограничения на АЗС ввели в Севастополе 22 мая из-за логистических сложностей. С 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.

Аи-92 Аи-95 Михаил Развожаев Севастополь ТЭС Атан
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