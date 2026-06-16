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Пять человек пострадали из-за атак дронов в Белгородской области

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пять мирных жителей ранены при атаках украинских дронов в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб во вторник.

"В селе Погромец Волоконовского округа дрон нанёс удар по автомобилю. Двоих пострадавших доставили в Волоконовскую ЦРБ. У женщины диагностировали ушиб грудной клетки, у мужчины - перелом ключицы и травму живота", - говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что для продолжения лечения они направлены в Валуйскую центральную районную больницу.

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Согласно сообщению, в посёлке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона мужчина получил осколочное ранение затылочной области. Бригада "скорой" оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался. На месте атаки повреждены остекление многоквартирного дома, автобус, легковой автомобиль и гараж, отмечается в сообщении.

Кроме того, два человека пострадали при атаке дрона на "ГАЗель" около села Черемошное Белгородского округа: у женщины - осколочные ранения головы, рук, ног и проникающее ранение живота, у мужчины - осколочные ранения головы, грудной клетки и плеча. Бригада медиков транспортирует пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил оперштаб.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июня 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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