Врио белгородского губернатора сообщил о шести раненных в регионе за сутки

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 87 атаках на регион за прошедшие сутки.

Удары были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам, написал он в Max.

ВСУ произвели три обстрела с использованием авиации и артиллерии, а также четыре раза сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. Силами ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 126 беспилотников.

По информации Шуваева, из-за украинских атак ранения получили шесть человек. Четверо из них лечатся в больницах.

16 июня в Красной Ниве в Белгородском округе оперативными службами был обнаружен мужчина, погибший, по предварительным данным, в результате атаки FPV-дрона. Обстоятельства и дата происшествия уточняются.